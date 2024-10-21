Бурлекс Каталог-Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024 и 17 Октомври – 23 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 8,99 лв.; Крехко пилешко филе, охладено, 1 кг – цена 12,49 лв.; Крави кашкавал вакуум, БДС, 380 гр – цена 8,99 лв.; Луканка Маджаров класик/ стандарт, 1 кг – цена 39,89 лв.; Кисело мляко 3,6% ЗНП, 400 – цена 1,35 лв.; Краве сирене бяло, саламурено вакуум, ЗНП, 400 гр – цена 8,99 лв.; Булгарче Прясно мляко 3,2% свежо, 1 л – цена 2,59 лв.; Лактима Кисело мляко 4,5% Балкан, 400 гр – цена 1,39 лв.; Olimpus Заквасена сметана 20%, 350 гр – цена 2,89 лв.; Мъдрево Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 11,50 лв.; Лесидрен Краве сирене бяло, саламурено, 900 гр – цена 10,99 лв.; Здравец Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 350 гр – цена 5,99 лв.; Ханъ Крави кашкавал тостер, 1 кг – цена 15,90 лв.; Ведраре Крави кашкавал вакуум, 400 гр – цена 11,39 лв.; Сакарела Гюбек Сакарски с пипер/ чубрица вакуум, 400 гр – цена 7,99 лв.; Добруджански Хляб Хляб Нашенски, 400 гр – цена 1,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024

Бурлекс Каталог-Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024