Бурлекс Каталог-Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: MERCI Шоколадови бонбони различни видове 210-250r / опаковка – цена 9,99 лв.; LAVAZZA Qualita Rosa Кафе мляно 2 х 250 г/ – цена 21,99 лв.; HOCHLAND Топено сирене с чедър слайс 2 х 140 г/ промо-пакет – цена 5,99 лв.; GOCCIA D’ORO Винен оцет бял / червен 500 мл / Опаковка – цена 2,99 лв.; Тенджера с капак и мерителна скала материал: неръждаема стомана – цена 22,99 лв.; Зеле Произход:България Клас: 1 цена за кг – цена 0,99 лв.; Metalica Емайлирано канче материал: неръждаема стомана – цена 4,99 лв.; Касерола с капак и мерителна скала материал: неръждаема стомана – цена 17,99 лв.; Пилешка пържола от бут, без кожа охладена цена за кг – цена 11,99 лв.; Свински джолан без кост, охладен цена за кГ – цена 7,77 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025