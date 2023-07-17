Бурлекс Каталог-Брошура 20 Юли – 26 Юли 2023 и 13 Юли – 19 Юли 2023

В новия каталог – брошура на Бурлекс ще откриете: Чех Пушен бекон гастро/ вакуум, 1 кг – цена 12,89 лв.; Елит Мес Суджук за скара, 1 кг – цена 12,89 лв.; Лаком дол Кренвирши вакуум, 1 кг – цена 5,49 лв.; Вкусно Брашно тип 500, 1 кг – цена 1,29 лв.; Еко Мес Роле Трапезица вакуум/ слайс, 100 гр – цена 5,99 лв.; Елит Мес Търновска луканка вакуум, 190 гр – цена 3,79 лв.; Димитър Маджаров Шпек Бургас вакуум, 260 гр – цена 7,79 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 20 Юли – 26 Юли 2023

Бурлекс Каталог-Брошура 13 Юли – 19 Юли 2023