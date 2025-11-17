Бурлекс Каталог-Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025

Публикувано в на 18 ноември 2025 Mladen

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: LAVAZZA Crema Aroma Кафе на зърна 1 кг / опаковка – цена 47,99 лв.; Шоколадови бонбони 195 / опаковка – цена 6,49 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Крави кашкавал вакуум, БДС 380 г/ опаковка цена за кг 29,92 лв. / 14,79 € – цена 10,99 лв.; BRIO Комплект за сирена акациева правоъгълна / с овална дъска с 3 бр. прибори за сирене – цена 14,99 лв.; Шарени ябълки Произход: Северна Македония Клас: 1 цена за кг – цена 2,49 лв.; Свинско месо за готвене охладено цена за кг – цена 7,29 лв.; ROSBERG R51990A Колбасорезачка Мощност: 150W – цена 59,99 лв.; Лимони Произход: Турция Клас: 1 цена за кг – цена 3,99 лв.; Зеле CRYSTAL BOHEMIA Произход: България Клас: 1 цена за кг – цена 0,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Билла Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025 Билла Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025

В новата брошура на Билла ще откриете: Портокали За 1 кг - цена 1,85 лв.; винска плешка ...
Фантастико Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025 Фантастико Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025

В новата брошура на Фантастико ще откриете: Бяло грозде без семки 500 г в оп. - цена ...
Метро Каталози и Брошури 20 Ноември – 03 Декември 2025 и 06 Ноември – 19 Ноември 2025 Метро Каталози и Брошури 20 Ноември – 03 Декември 2025 и 06 Ноември – 19 Ноември 2025

В новата брошура на Метро ще откриете: ПОРТОКАЛ ЗА СОК МЕ=теглова разфасовка - цена 1,99 лв.; METRO ...