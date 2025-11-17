Бурлекс Каталог-Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: LAVAZZA Crema Aroma Кафе на зърна 1 кг / опаковка – цена 47,99 лв.; Шоколадови бонбони 195 / опаковка – цена 6,49 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Крави кашкавал вакуум, БДС 380 г/ опаковка цена за кг 29,92 лв. / 14,79 € – цена 10,99 лв.; BRIO Комплект за сирена акациева правоъгълна / с овална дъска с 3 бр. прибори за сирене – цена 14,99 лв.; Шарени ябълки Произход: Северна Македония Клас: 1 цена за кг – цена 2,49 лв.; Свинско месо за готвене охладено цена за кг – цена 7,29 лв.; ROSBERG R51990A Колбасорезачка Мощност: 150W – цена 59,99 лв.; Лимони Произход: Турция Клас: 1 цена за кг – цена 3,99 лв.; Зеле CRYSTAL BOHEMIA Произход: България Клас: 1 цена за кг – цена 0,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025