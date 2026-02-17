Бурлекс Каталог-Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026 и 12 Февруари – 18 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: COSTA D’ORO Маслиново масло Екстра върджин 750 мл / опаковка – цена 5,99 €; БУЛГАРЧЕ Крави кашкавал вакуум 400 г/ опаковка цена за кг 8,73 €/ 17,08 лв. – цена 3,49 €; ВЕСЕЛИНА Салата Снежанка без консерванти 400 г/ опаковка цена за кг 7,48 € / 14,63 лв. – цена 2,99 €; Черни маслини без костилка Делфи Екстра Лардж 201/230 цена за кг Произход: Гърция – цена 5,69 €; ХАПКА Веселина Пилешки рулца с топено сирене замразени 250 г/ опаковка 2+1 ПОДАРЪК – цена 5,11 €; ТАНДЕМ Свинско филе жарено гастро / цена за кг – цена 10,99 €; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Бекон пушен гастро / вакуум цена за кг – цена 14,29 €; НАРОДЕН Шпек Класик / Бургас Гастро цена за кг – цена 8,18 €; ЛАКОМ ДОЛ Луканка говежда вакуум 160 г/ опаковка цена за кг 13,69 €/26,75 лв – цена 2,19 €; ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА Свинско филе варено-пушено вакуум 200 г./ опаковка – цена 2,15 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026

Бурлекс Каталог-Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026