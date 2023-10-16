Бурлекс Каталог-Брошура 19 Октомври – 25 Октомври 2023 и 12 Октомври – 18 Октомври 2023

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: Боженци Краве сирене бяло, саламурено, вакуум, 1 кг – цена 13,99 лв.; Веселина Салата Снежанка, 1 кг – цена 9,90 лв.; ЧЕХ Свински бут варено – пушен гастро/вакуум, 1 кг – цена 12,89 лв.; Тандем Колбас Телешки/Хамбургски/Камчия, 300 гр – цена 4,79 лв.; Еко Мес Луканка Смядовска вакуум, слайс, 160 гр – цена 6,39 лв.; Търновски майстори Шпек Метраклийски, 1 кг – цена 14,59 лв.; Орехите Суджук/Луканка/Добруджански/Чардака/Телешки вакуум, 160-180 гр – цена 8,89 лв.; Neptun Риба тон парченца в собствен сос/растително масло, 140 гр – цена 2,57 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 19 Октомври – 25 Октомври 2023

Бурлекс Каталог-Брошура 12 Октомври – 18 Октомври 2023