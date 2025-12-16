Бурлекс Каталог-Брошура 18 Декември – 28 Декември 2025 и 11 Декември – 17 Декември 2025

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: LAVAZZA Crema e Aroma Кафе на зърна 1 кг/ опаковка – цена 47,99 лв.; GOLDEN TREATS Пурички ванилия / какао / капучино, 400 гр – цена 4,99 лв.; БОЖАНА Заквасена сметана 20% 400 г/ опаковка – цена 2,59 лв.; COSTA D’ORO Маслиново масло om 100% италиански маслини Екстра върджин 500 мл – цена 14,99 лв.; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА от бут, без кожа охладена, цена за кг – цена 11,49 лв.; LINDT LINDOR ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ различни Видове 2002/ onakoBka – цена 8,99 лв.; BRIO METALLICA КОМПЛЕКТ 46Р НОЖОВЕ С АКАЦИЕВА ДЪСКА 35н24×1,5 см 18 см Santoku 15 см за обезкостяване 13 см универсален 9 см за белене – цена 29,99 лв.; BRIO YAMATO КОМПЛЕКТ ПРИБОРИ ЗА КРАНЕНЕ 24 ЧАСТИ Материал: Висококачествена неръждаема стомана 18/ C 6 бр. Вилици; 6 бр. лъжици; 6 бр. ножове: 6 бр. лъжици за чай – цена 34,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 18 Декември – 28 Декември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025