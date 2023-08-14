Бурлекс Каталог-Брошура 17 Август – 23 Август 2023 и 10 Август – 16 Август 2023

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: Тандем Свинско филе варено – пушено гастро/ вакуум, 1 кг – цена 22,89 лв.; Димитър Маджаров Луканка Стандарт/ Класик, 1 кг – цена 40,29 лв.; Крум Мушев Шпек Гастро вакуум, 500 гр – цена 5,99 лв.; Еко Мес Смядовска луканка вакуум, слайс, 160 гр – цена 5,59 лв.; Елит Мес Колбас Телешки/ Хамбурски/ Камчия, 600 гр – цена 3,79 лв.; Ханджийски и фамилия Краве кашкавал Селекция вакуум, 270 гр – цена 6,99 лв.; Miltex Краве масло, 250 гр – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 17 Август – 23 Август 2023

Бурлекс Каталог-Брошура 10 Август – 16 Август 2023