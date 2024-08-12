Бурлекс Каталог-Брошура 15 Aвгуст – 21 Aвгуст 2024 и 08 Aвгуст – 14 Aвгуст 2024

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: Орехите Сушеница Добруджанска/ Чердака/ телешка вакуум, 180/ 160 гр – цена 6,99 лв.; Орехите Луканка/ Суджук/ Сушеник Майсторлъшка серия вакуум, 220 гр – цена 9,19 лв.; Орехите Луканков колбас Закуска Добруджанска вакуум, 200 гр – цена 5,39 лв.; Leki Наденица Македонска/ Лионска, 1 кг – цена 11,29 лв.; Leki Наденица Македонска/ Лионска вакуум, 390/ 400 гр – цена 5,99 лв.; Leki Кранвирши, 1 кг – цена 9,99 лв.; Leki Кренвирши вакуум, 600 гр – цена 6,99 лв.; Leki Кренвирши вакуум, 300 гр – цена 4,39 лв.; Leki Кренвирши вакуум, 200 гр – цена 2,69 лв.; Leki Кренвирши ход дог Винер вакуум, 320/ 400 гр – цена 4,39 лв.; Димитър Маджаров Бекон Маджаров гастро/ вакуум, 1 кг – цена 24,89 лв.; Крум Мушев Свински бут варено – пушен гастро/ вакуум, 1 кг – цена 14,89 лв.; Елит мес Суджук за скара гастро/ вакуум, 1 кг – цена 12,99 лв.; Ханджийски Петрохан, 1 кг – цена 15,89 лв.; Бони Бирени пръчици, 1 кг – цена 24,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 15 Aвгуст – 21 Aвгуст 2024

Бурлекс Каталог-Брошура 08 Aвгуст – 14 Aвгуст 2024