Бурлекс Каталог-Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026 и 08 Януари – 14 Януари 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: PEPSI I MIRINDA/7UP Газирана безалкохолна напитка различни видове 1,5 л/ опаковка – цена 1,68 лв.; MERCI Шоколадови бонбони различни видове 210-250 г/ опаковка – цена 9,96 лв.; СВИНСКО МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ охладено цена за кг – цена 6,98 лв.; ЗЕЛЕНА САЛАТА Произход: България Клас: 1 цена за бр. – цена 1,47 лв.; КАРТОФИ МИТИ Произход: Франция Клас: 1 цена за кг – цена 1,56 лв.; БОЖЕНЦИ Млечно-кисел десерт горски плодове / Ягода 200 г/ опаковка – цена 1,27 лв.; MY DAY Cremio Продукт за разбиване / готвене УХТ 500 мл / опаковка – цена 3,89 лв.; HOCHLAND Топено сирене различни видове 140 r/ опаковка – цена 3,42 лв.; WORLD OF TASTE Бланширани картофи различни видове замразени 750 г/ 1 кг/ опаковка – цена 4,67 лв.; DR.OETEKER Feliciana Пица различни видове замразена 320-360 г – цена 6,36 лв.; Вити банички със сирене / сирене и спанак Замразени 8x 60 г/ onakoßka – цена 3,50 лв. и много други.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026

Бурлекс Каталог-Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026