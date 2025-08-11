Бурлекс Каталог-Брошура 14 Август – 20 Август 2025 и 07 Август – 13 Август 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: ПИЛЕШКИ КРИЛА мариновани, една част охладени Цена за кг – цена 5,99 лв.; LOACKER Tortina Бисквити различни видове 126 r/опаковка – цена 7,79 лв.; Суджук Добруджански / Телешки вакуум 160 г/ опаковка цена за кг 51.81 лв. / 26.49 € – цена 8,29 лв.; Кренвирши класик / хот дог / винер вакуум 300 – 400 г/ опаковка – цена 4,69 лв.; Шпек различни видове вакуум 200/230г/ опаковка – цена 5,99 лв.; Сушеница Добруджанска / Чардака 180 г / вакуум цена за кг 38.83 лв./ 19,86 € – цена 6,99 лв.; Майсторлъшка серия Луканка/ Суджук Сушеник вакуум 220 г/ опаковка цена за кг 46,77 лв./ 23,92 € – цена 10,29 лв.; Луканка Добруджанска / Чардака / Телешка вакуум 180/170 r/ опаковка – цена 8,89 лв.; ГРОЗДЕ БЯЛО Произход: Гърция Клас: 1 цена за кг – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 14 Август – 20 Август 2025

