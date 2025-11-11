Бурлекс Каталог-Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025 и 06 Ноември – 12 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: MERCI Шоколадови бонбони 400 г/ опаковка – цена 17,99 лв.; GIMOKA Кафе мляно Gran gusto / Macciato intenso 2 х 250 г / опаковка – цена 13,99 лв.; COSTA D’ORO Modena Балсамов оцет 250 мл / опаковка – цена 3,99 лв.; COSTA D’ORO Маслиново масло Екстра върджин 750 мл / опаковка – цена 11,69 лв.; ЦВЕКЛО Произход: България Клас: 1 цена за кг – цена 1,99 лв.; ЗЕЛЕНА САЛАТА Произход: България Клас: 1 цена за бр. – цена 1,69 лв.; МОРКОВИ Произход: България Клас: 1 – цена 1,59 лв.; ЖЪЛТИ ЯБЪЛКИ Произход: Италия Клас: 1 цена за кг – цена 2,99 лв.; СВИНСКО КОНТРАФИЛЕ охладено цена – цена 8,49 лв.; БОЖАНА Заквасена сметана 20% 400 r/ опаковка – цена 2,59 лв.; ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА охладени цена за кг – цена 5,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025

