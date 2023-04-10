Бурлекс Каталог-Брошура Великден 13 Април – 19 Април 2023 и 06 Април – 12 Април 2023

Публикувано в на 11 април 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: Свинска плешка без кост охладена, 1 кг – цена 9,49 лв.; Лесидрен Краве сирене, 1 кг – цена 12,90 лв.; Тандем Рибица варено – пушена, 1 кг – цена 19,99 лв.; Еко мес Свинско филе жарено гастро/ вакуум, 1 кг – цена 18,89 лв.; Елит мес Суджук подкова за скара, 1 кг – цена 12,49 лв.; Елит мес Луканка домашна, 1 кг – цена 20,89 лв.; Истойл Слънчогледово олио, 1 л – цена 2,79 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 13 Април – 19 Април 2023

Бурлекс Каталог-Брошура Великден 06 Април – 12 Април 2023

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