Бурлекс Каталог-Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026 и 05 Февруари – 11 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: MILETE Exclusive Бонбони 90 r/ опаковка – цена 2,69 €; GOLDEN TREATS Пурички различни видове400 г/ опаковка – цена 2,65 €; GOCCIA D’ORO Маслиново масло Екстра върджин 500 мл / опаковка – цена 4,99 €; КАРТОФИ МИТИ Произход: Франция Клас: цена за кг – цена 0,79 €; BELLA Бутер банички с крем Кит Кат замразени 480 r/опаковка – цена 2,49 €; PRESTIGE Paradise Бисквити различни видове 147 г / опаковка – цена 1,32 €; MERCI Шоколадови Raffaello бонбони различни видове 210-250 г / опаковка – цена 5,09 €; ВЕДРАРЕ Краве сирене Дунавия 400 г/ опаковка цена за кг 8,98 € / 17,55 лв. – цена 3,59 €; НАРОДЕН Кайма замразена / охладена различни видове 250 г/ опаковка цена за кг 2.63 € – цена 1,05 €; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Филе Елена и Луканка / Средиземноморски бут /Чоризо и Средиземноморски бут / Пастърма Пловдив слайс, вакуум 120 г/ опаковка цена за кг 29,08 € / 56,92 лв. – цена 3,49 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

