Бурлекс Каталог-Брошура 12 Октомври – 18 Октомври 2023 и 05 Октомври – 11 Октомври 2023

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: Пилешки крила една част, мариновани, охладени, 1 кг – цена 5,49 лв.; Свински гърди с кост, охладени, 1 кг – цена 9,99 лв.; Герица Кашкавал пита, 1 кг – цена 13,90 лв.; Боженци Краве кашкавал вакуум, 1 кг – цена 23,90 лв.; Натурални маслини Колосал 121/140, 1 кг – цена 7,90 лв.; Веселина Руска салата, 1 кг – цена 6,99 лв.; ЧЕХ Свинско филе пушено гастро/вакуум, 1 кг – цена 13,89 лв.; Тандем Колбас Телешки/Камчия в естествена обвивка, 1 кг – цена 15,89 лв.; Елит Мес Луканка Трапезна гастро/вакуум, 1 кг – цена 17,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 12 Октомври – 18 Октомври 2023

Бурлекс Каталог-Брошура 05 Октомври – 11 Октомври 2023