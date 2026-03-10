Бурлекс Каталог-Брошура 12 Март – 18 Март 2026 и 05 Март – 11 Март 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: SAQUELLA Gran gusto / Gran crema Кафе мляно 250 г/ опаковка – цена 5,99 €; САКАРЕЛА Краве сирене бяло, саламурено 800 г/ опаковка цена за кг 6,24 € / 12.20 лв. – цена 4,59 €; PERLEX Universal Color Прах за пране 40 пранета / опаковка – цена 3,89 €; ETI Milk burger Кексче различнинвидове 35 г/ опаковка Ще ме откриеш на кладилната витрина – цена 0,50 €; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене бяло, саламурено ЗНП, вакуум 400 г / опаковка цена за кг 11,73 €/ 22,93 лв. – цена 4,59 €; Маслини Амфиса Стафидатес цена за кг Произход: Гърция – цена 4,99 €; EMEC Черни маслини В масло Услу цена за кг Произход: Турция – цена 3,99 €; ФЕРМАТА Колбас Телешки / Хамбургски / 750 г / опаковка Камчия, цена за кг 3.19 € / 6.23 лв. – цена 2,39 €; ЕКО МЕС Колбас за пица, кубчета 300 г/ опаковка цена за кг 7,30€/ 14,27 лв. – цена 2,19 €; ЧЕХ Свински гърди С кост печени 800 г/ опаковка цена за кг 9,99 € 19.54 лв. – цена 7,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

