Бурлекс Каталог-Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025 и 04 Септември – 10 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: MILKA Шоколад различни видове 80-100 г/ опаковка – цена 2,59 лв.; СВА Crema Разтворимо кафе 150 г/ опаковка – цена 7,99 лв.; АЛФА ФАРМ Кюфтета / Кебапчета охладени 10 х 50 г/ опаковка – цена 3,99 лв.; ПИЛЕШКИ КРИЛА мариновани, една част охладени цена за кг – цена 5,99 лв.; АКЦЕНТ Грах 400 г/ опаковка – цена 0,95 лв.; GOCCIA D’ORO Pomace Маслиново масло 1 л/ опаковка – цена 13,89 лв.; SOMAT Gold / Excellence/ All in one Таблетки за съдомиялни машини 42/60/75 бр. / опаковка – цена 39,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 04 Септември – 10 Септември 2025