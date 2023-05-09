Бурлекс Каталог-Брошура 11 Май – 17 Май 2023 и 04 Май – 10 Май 2023

В новия каталог – брошура на Бурлекс ще откриете: Маслиново олио Екстра върджин, 750 мл – цена 14,99 лв.; Тандем Бекон, 1 кг – цена 25,89 лв.; Чех свински бут пушен гастро/ вакуум, 1 кг – цена 11,89 лв.; Елит Мес Луканка трапезна Гастро вакуум, 1 кг – цена 16,89 лв.; Димитър Маджаров Луканка Маджаров класик/ стандарт, 1 кг – цена 39,89 лв.; Елит Мес Луканка Класик Копривщенска слайс, вакуум, 170 гр – цена 4,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 11 Май – 17 Май 2023

Бурлекс Каталог-Брошура 04 Май – 10 Май 2023