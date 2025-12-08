Бурлекс Каталог-Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025 и 04 Декември – 10 Декември 2025

В новия каталог и брошура Бурлекс ще откриете: GIMOKA Gran Gusto Macciato IntensoКафе мляно 2 х 250 г/ опаковка – цена 13,99 лв.; КАРТОФИ Мити Произход: Франция цена за кг- цена 1,59 лв.; Маслини Зелени, гриловани цена за кг Произход: Гърция – цена 10,99 лв.; Маслини Стафидадес цена за кг Произход: Гърция – цена 9,99 лв.; ЗДРАВЕЦ Йогурт с пробиотични бактерии горски плодове / Ягода 280 г/ опаковка – цена 1,69 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене бяло, саламурено 500 г/ опаковка цена за кг 23,98 лв./ 12,26 € – цена 11,99 лв.; КИСЕЛОВО Краве сирене бяло, саламурено вакуум 350 г/ опаковка цена за кг 15,11 лв. / 7,73 € – цена 5,29 лв.; MY DAY Cremio Продукт за разбиване /готвене УХТ 500 мл / опаковка – цена 3,79 лв.; РАЛИЦА Краве сирене бяло, саламурено вакуум 400 г/ опаковка, цена за кг 18,48 9.45 € – цена 7,39 лв.; ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ Крави кашкавал Селекция вакуум 270 г/ опаковка, цена за кг 27,74 лв. /14,18 € – цена 7,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025