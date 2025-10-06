Бурлекс Каталог-Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025 и 02 Октомври – 08 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: LAVAZZA Crema e gusto classico Кафе на зърна 1 кг / опаковка – цена 42,99 лв.; Апарат за кръвно налягане за китката различни видове – цена 39,99 лв.; GOCCIA D’ORO Pomace Маслиново масло 750 мл / опаковка – цена 11,99 лв.; Моркови Произход: Турция Клас: 1 цена за кг – цена 1,19 лв.; Меко одеяло Корал флийс 150 x 200 см различни цветове – цена 19,99 лв.; Вафлена торта Хипер мляко / какао 167 г / опаковка – цена 3,09 лв.; Обикновени бисквити Ная класик / какао 180 г/ опаковка – цена 2,19 лв.; MEDIX Обезмаслител цитрус, помпа 750 мл + Обезмаслител цитрус, пълнител 750 мл / опаковка – цена 7,79 лв.; SCHWARZKOPF Schauma Шампоан Балсам/ Сух шампоан различни видове 400/250/150 – цена 8,98 лв.; Ароматизатор различни видове 2 х 50 г/ опаковка – цена 3,79 лв.; Прах за ръчно пране 6 пранета / опаковка – цена 1,39 лв.; Препарат за фаянс, 3 в 1 750 мл / опаковка – цена 3,69 лв.; Клечки за уши бамбукови 200 бр. / кутия – цена 1,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025

