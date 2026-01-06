В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: АКЦЕНТ Blend Разтворимо кафе 200 г/ опаковка – цена 5,99 лв.; ТЕРТЕР Краве сирене бяло, саламурено вакуум 350 r/ опаковка – цена 5,99 лв.; ПИЛЕШКИ КРИЛА Мариновани, една част охладени цена за кг – цена 5,99 лв.; OLYMPUS Протеинов йогурт различни видове 180/200 г – цена 1,99 лв.; САКАРЕЛА Краве сирене бяло, саламурено 800 г/ опаковка цена за кг 13,74 лв./ 7,02 € – цена 10,99 лв.; ЛЕСИДРЕН Краве сирене бяло, саламурено вакуум 400 г/ опаковка цена за кг 14,98 лв./ 7,66 € – цена 5,99 лв.; SUNNY FRIES Бланширани картофи замразени 1 кг/ опаковка – цена 4,79 лв.; PASSIONATA Paw patrol Пица шунка / Маргарита замразена 280/275 г / опаковка – цена 5,49 лв.; Натурални маслини Колосал 121/140 цена за кг Произход: Гърция – цена 9,99 лв.; НАРОДЕН Наденица Варена селска / Балканджийска цена за кг – цена 9,99 лв.; ОРЕХИТЕ Филе Елена слайс, вакуум 80 г/ опаковка цена за кг 59,88 лв./ 30,62 € – цена 4,79 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026