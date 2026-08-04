Бурлекс Каталог-Брошура 06 Aвгуст – 12 Aвгуст 2026 и 30 Юли – 05 Aвгуст 2026

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: MOUSE & ELEPHANT свинска плешка охладена, цена за кг – 3.59 €; ФАМИЛЕКС Ориз Народен вкус / Български 500 г – 0.89 €; DIVELLA Бисквити различни видове 300-400 г – 1.89 €; L’ORÉAL ELSEVE Шампоан различни видове 400 мл – 3.99 €; L’ORÉAL ELSEVE Шампоан / Балсам 250/200 мл – 2.69 €; Men Expert Дезодорант / Рол-он 150/50 мл – 2.49 €; MY DAY прясно мляко 3,5% 1 л – 1.49 €; АКЦЕНТ кисело мляко 2% 400 г – 0.55 €; БОЖЕНЦИ млечно-кисел десерт 2% 200 г – 0.65 €; Activia с фибри 280 г – 1.15 €; alpro растителна напитка бадемова без захар / соева ванилия / от овес 1 л – 2.69 €; Deutsche Markenbutter краве масло 250 г – 1.99 €; OLYMPUS крема сирене 200 г – 1.39 €; HOCHLAND топено сирене различни видове 90 г – 0.89 €; MAMMEN Danablu синьо сирене 100 г – 1.59 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 06 Aвгуст – 12 Aвгуст 2026

Бурлекс Каталог-Брошура 30 Юли – 05 Aвгуст 2026