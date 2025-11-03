Бурлекс Каталог-Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: MUST Кафе капсули различни видове 16 бр. / опаковка – цена 7,49 лв.; TOFFIFEE Бонбони различни видове 125 r/ опаковка – цена 3,49 лв.; DUAL Препарат за съдове различни Видове 1 л/ опаковка – цена 4,19 лв.; DUAL Препарат за пране арган / фламинго 100 пранета опаковка – цена 19,99 лв.; ПИЛЕШКИ КРИЛА Мариновани, една част охладени цена за кг – цена 5,99 лв.; Свинска плешка без кост, охладена цена за кг – цена 7,49 лв.; Картофи мити Произход Франция Клас: 1, цена за кг – цена 1,59 лв.; Мандарини Произход: Турция Клас: 1, цена за кг – цена 3,69 лв.; Розови домати Произход: Турция Клас: 1, цена за кг- – цена 4,49 лв.; OLIVE Маслиново масло Екстра въджин 750 мл / опаковка – цена 15,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025

