Бурлекс Каталог-Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026 и 29 Януари – 04 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Крави кашкавал БДС, вакуум 380 г/ опаковка цена за кг 14,79 €/28,92 лв. – цена 5,62 €; PHILADELPHIA Крема сирене различни видове 175 r/ опаковка – цена 2,49 €; ПИЛЕШКИ КРИЛА GIMOKA INTENSO мариновани, една част охладени цена за кг – цена 2,99 €; BORN WINNER Caps Десерт различни видове 42/50 r/ – цена 1,75 €; PRESTIGE Wellness Вафли опаковка 135 r/ Опаковка – цена 0,95 €; PRESTIGE Wellness Вафли какао 25 г/ опаковка – цена 0,35 €; Натурални маслини Колосал 121/140 цена за кг Произход: Гърция – цена 5,15 €; DR.OETKER Vitalis Мюсли различни видове 40-43 г/ опаковка – цена 0,59 €; Краве сирене бяло, саламурено Вакуум 400 г/ onakoBka цена за кг 7,48 € / 14,63 лв. – цена 2,99 €; ТЕРТЕР Краве сирене бяло, саламурено вакуум 350 г / опаковка цена за кг 9,11 €/17,83 лв. – цена 3,19 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026

Бурлекс Каталог-Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026