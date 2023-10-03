Бурлекс Каталог-Брошура 05 Октомври – 11 Октомври и 28 Септември – 04 Октомври 20232023

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: PIETRO CORICELLI Масло от гроздови семена 1 л – цена 15,99 лв.; CAMPAGNIA Балсамов оцет 500 мл – цена 3,69 лв.; CIRIO Балсамова глазура 250 мл – цена 3,59 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кисело мляко 3,6 % 400 г – цена 1,29 лв.; ВЕДРАРЕ Краве сирене бяло, саламурено вакуум 400 г – цена 7,99 лв.; ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ Краве сирене бяло, вакуум саламурено 400 г – цена 6,49 лв.; ЛЕСИДРЕН Краве сирене бяло, саламурено 900 г – цена 11,99 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Gold Краве масло 250 г – цена 4,39 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве кашкавал вакуум, БДС 380 г – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 05 Октомври – 11 Октомври 2023

Бурлекс Каталог-Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023