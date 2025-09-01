Бурлекс Каталог-Брошура 04 Септември – 10 Септември 2025 и 28 Август – 03 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: PEPSI / MIRINDA / 7UP Газирана безалкохолна напитка различни видове 2 л / опаковка – цена 1,99 лв.; Филе Елена и Луканка Маджаров слайс, вакуум 120 г/ опаковка цена за кг 53,25 лв./ 27,23 € – цена 6,39 лв.; Средиземноморски бут слайс, вакуум 120 г/ опаковка цена за кг 53,25 лв./ 27,23 € – цена 6,39 лв.; Пастърма Пловдив слайс, вакуум 120 г/ опаковка цена за кг 53,25 лв./ 27,23 € – цена 6,39 лв.; Луканков колбас Средна гора слайс, вакуум 120 г/ опаковка цена за кг 48,25 лв./ 24,67 – цена 5,79 лв.; Шунка Маджаров вакуум 210 г/ опаковка цена за кг 31,38 лв./ 16,04 € – цена 6,59 лв.; COMPAS Пастет Апетит Български 300 / опаковка – цена 2,29 лв.; HARIBO Желирани бонбони различни видове 100 г/ опаковка – цена 1,89 лв.; ЗЛАТНА ДОБРУДЖА Солети с хималайска сол 50 г/ опаковка – цена 0,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 04 Септември – 10 Септември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 28 Август – 03 Септември 2025