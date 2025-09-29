Бурлекс Каталог-Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: MILKA Шоколад цял лешник / лешник и стафиди / ягода и йогурт /орео брауни 100 г/ опаковка – цена 4,79 лв.; LAVAZZA Crema e gusto classico LAVAZZA Кафе мляно 2 х 250 г/ опаковка – цена 21,79 лв.; Комплект чаши за топли напитки 2 х 270 мл / опаковка – цена 5,99 лв.; КАЙМА смес телешко и свинско месо охладена цена за кг – цена 9,99 лв.; ЗДРАВЕЦ Йогурт с пробиотични бактерии горски плодове / Ягода 280 г/ опаковка – цена 1,69 лв.; ВЕДРАРЕ Краве сирене Дунавия 200 г/ опаковка цена за кг 23,95 лв. 12,25 € – цена 4,79 лв.; РАЛИЦА Крави кашкавал вакуум 400 г/ опаковка цена за кг – цена 10,99 лв.; WORLD OF TASTE Бланширани картофи различни видове замразени 750 г/ 1 кг/ опаковка – цена 4,39 лв.; DR.OETKER Feliciana Пица различни видове замразена 320-360 г – цена 6,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025