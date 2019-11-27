Билла Черна Седмица и Каталог Брошура 28 Ноември – 04 Декември 2019

Публикувано в на 27 ноември 2019 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Мандарини Bon Via, 1 кг – цена 1,79 лв.; Свински котлети нарязани, 1 кг – цена 7,95 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,89 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 2,89 лв.; Гранде оферта -25% на всички почистващи препарати, тоалетни хартии, кухненски ролко, салфетки и всички кърпички, и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 28 Ноември – 04 Декември 2019


Билла Брошура Черна Седмица 28 Ноември – 04 Декември 2019


Билла Брошура София 28 Ноември – 04 Декември 2019


Билла Каталог Брошура 17 Магазина 28 Ноември – 04 Декември 2019


Билла Каталози и Брошура Billa Card 01 Ноември – 30 Ноември 2019


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