Билла Коледен Каталог 01 Ноември – 26 Декември 2021 и 28 Октомври – 03 Ноември 2021

Коледният каталог на Билла е тук и в него ще намериш чудесни предложения за предстоящите празници: Комплект джинджифилови бисквити за коледна декорация – направи си сам, 830-900 гр – цена 9,99 лв.; Коледни термо чорапи Good, размери от 32 до 45 – цена 2,99 лв.; Коледно мече със сърце от стъкло, 40/25/44 мм – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 28 Октомври – 03 Ноември 2021

Билла Коледен Каталог 01 Ноември – 26 Декември 2021

Билла Коледен Каталог Конкретни Магазини 01 Ноември – 26 Декември 2021

Билла Каталог Billa Card 01 Ноември – 30 Ноември 2021

Билла Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“ 13А 28 Октомври – 03 Ноември 2021

Билла Пловдив, бул. „Освобождение“ Томов Плаза, секция I

Билла Брошура Топ Марки 18 Октомври – 14 Ноември 2021

Билла Брошура Мезета 18 Октомври – 14 Ноември 2021

Билла Брошура София, ул. „Славянска“ 5

Билла Брошура София, бул. „Ломско шосе“ 171