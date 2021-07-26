Билла Каталог Храни за Здраве и Тонус и Брошура 22 Юли – 28 Юли 2021

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Ципура прясна, чистена 300/400, 1 кг – цена 12,99 лв.; Био сладолед Billa Bio, 1000 мл – цена 7,39 лв.; Био овесени ядки Alnatura, 500 гр – цена 2,49 лв.; Маслинново масло Екстра върджин Monini, 1 л – цена 14,99 лв.; био бадемов десерт Billa Bio, 140 гр – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Храни за Здраве и Тонус 26 Юли – 22 Август 2021

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