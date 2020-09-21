Билла Каталог Италия и Брошура 17 Септември – 23 Септември 2020

Публикувано в на 21 септември 2020 admin

Наслади се на италианския вкус с продукти от Билла: Маслиново масло Есктра Върджин Costa d’Oro, 750 мл – цена 9,99 лв.; Био краве масло Billa Bio, 125 гр – цена 2,69 лв.; Риба тон в маслиново масло Rio Mare, 160 гр – цена 5,99 лв.; Пармиджано Реджано зряло, 24 месеца – цена 7,99 лв.; Спагети Barilla, 500 мл – цена 1,99 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 17 Септември – 23 Септември 2020


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