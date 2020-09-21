Билла Каталог Италия и Брошура 17 Септември – 23 Септември 2020

Наслади се на италианския вкус с продукти от Билла: Маслиново масло Есктра Върджин Costa d’Oro, 750 мл – цена 9,99 лв.; Био краве масло Billa Bio, 125 гр – цена 2,69 лв.; Риба тон в маслиново масло Rio Mare, 160 гр – цена 5,99 лв.; Пармиджано Реджано зряло, 24 месеца – цена 7,99 лв.; Спагети Barilla, 500 мл – цена 1,99 лв. и много други.

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Билла Каталог Брошура 17 Септември – 23 Септември 2020



Билла Каталог Брошура 29 Магазина 17 Септември – 23 Септември 2020



Билла Каталог Училище 10 Август – 20 Септември 2020



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Билла Каталог Billa и Партньори 07 Септември – 04 Октомври 2020



Билла Каталог Италия 21 Септември – 18 Октомври 2020