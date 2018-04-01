Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2018 и Каталог Великден 2018

Празнувай Великден, с новата брошура на Билла – Billa Card; Немско краве масло Billa, 250 гр – 3,99 лв.; Печено кебапче, от топла витрина, 1 брой – цена 0,32 лв.; Бира Каменица, 1 л – 1,45 лв.; Яйца Андип, размер L, 6 броя в опаковка – цена 1,79 лв.; Херинга Матиас Класик и Соломон Ocean Fish, 200 гр – цена 2,79 лв.; Панирани рибни пръстчета Billa, 450 гр – цена 3,99 лв.; Пилеки фенер пакет Лудогорско, 1 кг – 0,99 лв.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2018



Билла Каталог Брошура 29 Март – 04 Април 2018



Билла Великденски Каталог 2018