Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2018 и Каталог Великден 2018

Публикувано в на 1 април 2018

Празнувай Великден, с новата брошура на Билла – Billa Card; Немско краве масло Billa, 250 гр – 3,99 лв.; Печено кебапче, от топла витрина, 1 брой – цена 0,32 лв.; Бира Каменица, 1 л – 1,45 лв.; Яйца Андип, размер L, 6 броя в опаковка – цена 1,79 лв.; Херинга Матиас Класик и Соломон Ocean Fish, 200 гр – цена 2,79 лв.; Панирани рибни пръстчета Billa, 450 гр – цена 3,99 лв.; Пилеки фенер пакет Лудогорско, 1 кг – 0,99 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2018


Билла Каталог Брошура 29 Март – 04 Април 2018


Билла Великденски Каталог 2018


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Триумф Каталог Брошура Великден 02 Април – 08 Април 2018 Триумф Каталог Брошура Великден 02 Април – 08 Април 2018

Посрещни Великден, с новата брошура на ТриумфЛ Кашкавал Сакарела, краве, 1 кг - цена 7,99 лв.; яйца ...
Кауфланд Каталог Брошура Вестник Честит Великден 02 Април – 08 Април 2018 Кауфланд Каталог Брошура Вестник Честит Великден 02 Април – 08 Април 2018

Идва Великден, посрещни го с продукти от новата брошура на Кауфланд: Кокоши яйца размер М, бели или ...
Метро Акция Великденска Кошница с Оферти 30 Март – 01 Април 2018 и Великденски Каталози 2018 Метро Акция Великденска Кошница с Оферти 30 Март – 01 Април 2018 и Великденски Каталози 2018

Възползвай се от супер акцията на Метро за Великден! Напълни кошницата с всичко необходимо за Великден: Фини ...