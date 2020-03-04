В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Ягоди, произход Гърция, 250 гр – цена 4,69 лв.; Deutsce Markenbutter Краве масло, 250 гр – цена 3,49 лв.; Българско печено пиле от топла витрина, 1 брой – цена 6,49 лв.; Бейби багета, 50 гр – цена 0,13 лв.; Свинско месо за готвене, 1 кг – цена 7,55 лв.; Портокали, 1 кг – цена 1,29 лв.; Броколи Bon Via, 500 гр – цена 1,49 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 8-ми Март 05 Март – 11 Март 2020



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Билла Брошура Billa Card 01 Март – 31 Март 2020



Билла Лоялна Програма Kitchen Aid 09 Януари – 15 Април 2020



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Билла Каталог Български Етикет 24 Февруари – 22 Март 2020