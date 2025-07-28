Билла Каталог Брошура 31 Юли – 06 Август 2025 и 24 Юли – 30 Юли 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Пъпеш Деликатесен Градините вс. Ивайло, с. Милево, с. Първомай, с. Голям чардак, с. Трилистник За1 кг – цена 1,49 лв.; Свински врат без кост За 1 кг цена без BILLACard 15,99лв./8,18€ – цена 8,49 лв.; CLEVER Пастет за котки 100 г Различни видове – цена 0,65 лв.; Кроасан с масло От BILLA пекарна 54г – цена 0,59 лв.; Печено кебапче От топлата витрина, 1 брой – цена 0,59 лв.; PURINA Суха храна за котки или кичета One 800 г – цена 8,69 лв.; БОЖЕНЦИ Кисело мляко 4% 400 г – цена 1,39 лв.; GALAXY Сладолед 73г – цена 0,99 лв.; LINDT Бонбониера Lindor, 200 г – цена 12,99 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия 3 пласта 32+166p. В опаковка – цена 18,99 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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