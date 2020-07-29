Нови изненади очакват децата с Мики Маус и Билла – Събери колекция от чаши на цена 2,99 лв. при покупка за 20 лв. с Billa Card! И още: Българско печено пиле, 1 брой – цена 6,49 лв.; Свински котлети, нарязани, 1 кг – цена 6,99 лв.; Розови домати Billa градини, 1 кг – цена 1,99 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 3,65 лв.; Гранде оферти -25% в петък и събота и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура 30 Юли – 05 Август 2020



Билла Каталог Брошура 28 Магазина 30 Юли – 05 Август 2020



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Юли – 31 Юли 2020



Билла Каталог Брошура Храни за Здраве и Тонус 20 Юли – 16 Август 2020



Билла Каталог Запознай се с Етикета