Билла Каталог Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025 и 23 Октомври – 29 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Боровинки 125 г – цена 2,69 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета За 1 кг – цена 4,99 лв.; Кайзерземел От BILLA пекарна -56% СУПЕР ЦЕНА 60 г – цена 0,10 лв.; ЛИТ МЕС Луканка Търновска Оплетка 2 x 170 г Цена за 1 бр. 5.19 лв. / 2,65 € Цена за 2 бр. без отстъпка 10,38 лв. / 5,31 € – цена 5,19 лв.; БУЛГАРЧЕ Кашкавал от краве мляко 2 х 400 г Цена за 1 бр. 11.99 лв. / 6.13 € Цена за 2 бр. без отстъпка 23,98 лв. / 12,26 € – цена 11,99 лв.; САЯНА Прясно Мляко 3% 3:19 ЛВ. 1,63€ 2,55€ 1,4 л – цена 3,19 лв.; DERON DERONI Горнотракийска лютеница едросмляна 2 х 520 г Цена за 1 бр. 7,99 лв. / 4,09 € Цена за 2 бр. без отстъпка 15,98 лв. / 8,17 € Ариана СВЕТЛО АРИАНА Бира мултипак 5 + 1 х 0,5 л 1+1 7.99 ЛВ. – цена 7,99 лв.; MERCI 16,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

