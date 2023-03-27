Билла Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023, 23 Март – 29 Март 2023 и Великден 2023

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Пилешко филе Градус, За 1 кг – цена 12,99 лв.; Ягоди, 500 г- 2,99 лв.; Кроасан с масло От BILLA пекарна, 54 г, Цена за 1 бр. 0,84 лв., Цена за 3 бр. без отстъпка 2,52 лв. – цена 1,68 лв.; Шпек Бургас Орехите, 450 г – цена 9,49 лв.; Бонбониера Lindt Lindor, 337 г – цена 12,99 лв.; Яйца Аквилон Размер М, 12 бр. в опаковка – цена 4,79 лв.; Ори+з Екстра Natura 900 г, Цена за 1 бр. 4,89 лв., Цена за 2 бр. без отстъпка 9,78 лв. – цена 4,89 лв.

и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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