Билла Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026 и 22 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог брошура на Билла ще откриете: Мандарини Муркот 1 кг – цена 0,99 €; вински врат без кост За 1 кг цена без BILLA Card 8,18 € / 16,00 лв. – цена 3,57 €; Кроасан с масло От BILLA пекарна 54 г – цена 0,30 €; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 г – цена 1,89 €; Печено пиле От топлата витрина 16р. – цена 5.00 €; PHILADELPHIA Крем сирене за мазане 300 г – цена 3.06 €; ЗАХИРА Захар 1 кг цена без BILLA Card 1.12 € / 2,19 лв. – цена 0,59 €; PEPSI/MIRINDA Газирана напитка 2 л – цена 1,00 €; МЛЕЧЕН Шоколад 80 г – цена 0,76 €; Черни маслини Супер супер Мамут От деликатесната Витрина За 1 кг – цена 4,09 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

