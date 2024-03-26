Билла Каталог Брошура 28 Март – 03 Април 2024 и 21 Март – 27 Март 2024

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Чери домати, 1 кг – цена 3,99 лв.; Свинско контрафиле, 1 кг – цена 8,79 лв.; Сомун от Billa пекарна, 300 гр – цена 0,85 лв.; Промпакет препарат за съдове Fairy, 2×800 мл, 800 мл + 650 мл или 2×650 мл, 1 опаковка – цена 8,49 лв.; Царско кебапче от топла витрина, 1 брой – цена 0,99 лв.; Захар Izzi, 1 кг – цена 1,59 лв.; Кухненска ролка Billa, 3 пласта, 2 броя в опаковка – цена 1,89 лв.; Кисело мляко Верея 4.5%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Бонбониера Lindt Lindor, 200 гр – цена 7,99 лв.; Абразивен препарат Bingo, 500 гр – цена 1,69 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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