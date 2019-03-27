Билла Каталог Брошура 28 Март – 03 Април 2019

Вземи супер гранде оферта, само в петък и събота, само в Билла; Банани, 1 кг – цена 1,88 лв.; Свински котлети Българска ферма, 1 кг – цена 5,95 лв.; Салам Бургас Еко мес, 220 гр, 1+1 – 2,99 лв.; Българско печено пиле, 1 брой – цена 5,99 лв.; Вземи чаша с героите от Мики Маус за 0,99 лв.; Свински шницел, 1 брой, 1+1 – цена 1,99 лв.; Душ гел Le Petit Marseillais, 250 мл 1+1 – цена 4,99 лв.; Виенска шунка слайс Тандем, 180 гр 1+1 – цена 4,79 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Национална Брошура Каталог 28 Март – 03 Април 2019



Билла Каталог Брошура София 28 Март – 03 Април 2019



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Март – 31 Март 2019



Билла Каталог Великден 28 Март – 01 Май 2019