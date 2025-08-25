Билла Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

Публикувано в на 25 август 2025 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Billa Градини Бяло грозде Сентинел или Виктория, 1 кг – цена 3,99 лв.; Billa Градини Патладжани, 1 кг – цена 1,49 лв.; Billa Градини Моркови, 1 кг – цена 0,99 лв.; Градус Прясно пиле клас А, 1 кг – цена 5,99 лв.; Селска вита баничка, 120 гр – цена 0,94 лв.; Саяна Краве сирене, 1 кг – цена 11,99 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко, 600 гр – цена 11,99 лв.; Верея Чудно Кисело мляко 5%, 400 гр – цена 1,49 лв.; Аквилон Яйца от клетъчно отглеждани кокошки, размер L, 10 броя в опаковка – цена 3,79 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025

Билла Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025

Билла Брошура Училище 21 Август – 17 Септември 2025

Билла Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025
Билла Гранде Оферта 29 Август – 31 Август 2025

Билла Каталог Брошура 19 Юни – 25 Юни 2025
Billa Промоция KitchenAid и Bialetti

Билла Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025 и 31 Юли – 06 Август 2025
Билла Акция Вземи Любим Продукт с Отстъпка

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Метро Каталози и Брошури 28 Август – 10 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025 Метро Каталози и Брошури 28 Август – 10 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: PHILADELPHIA Крема сирене МЕ=1 бр. х 500 г - цена ...
Фантастико Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025 Фантастико Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Говежди бургер MEAT CORNER Black Angus 300 г - цена ...
Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025 Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: COCACOLA/ FANTA/ SPRITE 1,5 л PET - цена ...