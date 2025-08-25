Билла Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Billa Градини Бяло грозде Сентинел или Виктория, 1 кг – цена 3,99 лв.; Billa Градини Патладжани, 1 кг – цена 1,49 лв.; Billa Градини Моркови, 1 кг – цена 0,99 лв.; Градус Прясно пиле клас А, 1 кг – цена 5,99 лв.; Селска вита баничка, 120 гр – цена 0,94 лв.; Саяна Краве сирене, 1 кг – цена 11,99 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко, 600 гр – цена 11,99 лв.; Верея Чудно Кисело мляко 5%, 400 гр – цена 1,49 лв.; Аквилон Яйца от клетъчно отглеждани кокошки, размер L, 10 броя в опаковка – цена 3,79 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

