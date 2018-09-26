В новата брошура-каталог на Билла ще откриеш: Промоция 1+1 Подарък – Краве Сирене Екстра Lacrima – 2бр. 350г/6.29лв.; Виенска шунка слайс Тандем – 2бр. по 180г/4.79лв.; Вино PienoSud – 2 бутилки 750мл./ 7.99лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 27 Септември – 03 Октомври 2018



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Септември – 30 Септември 2018



Билла и Партньори Каталог 13 Септември – 10 Октомври 2018