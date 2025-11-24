Билла Каталог Брошура 27 Ноември – 03 Декември 2025 и 20 Ноември – 26 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Пресен български шаран цял Произход яз. Твърдица, 1 кг – цена 6,99 лв.; Мандарини, 1 кг – цена 1,89 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Печено пиле, 1 бр. – цена 9,99 лв.; LACRIMA Краве сирене Екстра 2 x 350 г, 1 бр. – цена 10,85 лв.; ЛЕСИДРЕН Кашкавал от краве мляко 2 х 350 г, 1 бр. – цена 12,99 лв.; МОРЕНИ Вафла, 3 бр в пакет – цена 2,49 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло, 250 г – цена 3,99 лв.; КАЛИАКРА Слънчогледово олио Първа преса, 2 л – цена 5,49 лв.; DOLCE GUSTO Кафе капсули 48 бр. в опаковка – цена 25,99 лв.; ГРАДУС Пилешко филе XXL, 1 кг – цена 11,99 лв.; ЖИТНИЦА: Варено-пушен бекон слайс XXL, 500 г – цена 8,99 лв.; ЕКО МЕС Салам Бургас. 2 х 210 г, 1 бр – цена 5,99 лв.; ЕЛИТ МЕС Луканка Търновска Оплетка 2 х 170 г, 1 бр – цена 5,19 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка 2 х 500 г, 1 бр. – цена 19,99 лв.; AMMERLANDER Гауда слайс 2 х 150 г, 1 бр – цена 4,59 лв.; ЗА ВСЯКА ТРАПЕЗА Руска салата, 1 кг – цена 3,99 лв.; ЗЕСТ ФАМИЛИЯ 1+1 МУЛТИ ПАК Бутер банички замразени 2 x 800 г, 1 бр – цена 9,99 лсв.; THE CHEFS Пастет Апетит 2 x 300 г, 1 бр – цена 3,75 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

