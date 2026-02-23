Билла Каталог Брошура 26 Февруари – 04 Март 2026 и 19 Февруари – 25 Февруари 2026

В новата брошура на Билла ще откриете: Свински врат без кост За 1 кг цена без BILLA Card 8.18 €/16,00 лв. – цена 3,57 €; Ягоди 250 г – цена 1,53 €; Пърленка От BILLA пекарна 160 г – цена 0,35 €; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 1 брой – цена 0,86 €; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 800 г – цена 10,22 €; СЛАДЕЯ Захар 1 кг – цена 0,64 €; БОРОВЕЦ Тунквана вафла 52–55 г – цена 0,23 €; DOLCE GUSTO Кафе капсули 195 г 30 бр. в опаковка – цена 8,69 €; BILLA Тоалетна хартия 3 пласта 32 + 16 6 p. В опаковка – цена 9,71 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

