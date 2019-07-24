Билла Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2019

Публикувано в на 24 юли 2019 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Гранде акция на всички сладоледи, замразени храни и плодове; Бира Каменица светла, 2 л – 1,85 лв.; Печено кюфте, 1 брой – цена 0,39 лв.; Захар Сладея, 1 кг – цена 1,11 лв.; Домашна едросмляна лютеница Олинеза, 515 гр – цена 2,99 лв.; Черни маслини Колосал, 100 гр – цена 0,47 лв.; Гел за пране Persil, различни видове, 40 пранета – цена 12,89 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


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