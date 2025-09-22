Билла Каталог Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025 и 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Краставици Градините в с. Първомай, с. Дъбово, с. Ветрен За 1 кг – цена 1,99 лв.; Кроасан с масло От BILLA пекарна 54 г – цена 0,59 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Прясно пиле клас А -21% 5.49 ЛВ. 2.81€ За 1 кг – цена 5,49 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 16р. – цена 1,69 лв.; Свински бут без кост За 1 кг цена без BILLA Card 12,49 лв. / 6,39 € – цена 6,49 лв.; БОЛЯРЧЕ Краве сирене От деликатесната Витрина За 1 кг – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

