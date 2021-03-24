Билла Каталог Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и Каталог Великден 2021

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Свинско месо за готвене, 1 кг – цена 6,49 лв.; Мини чиабата, 85 гр – цена 0,39 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 3,15 лв.; Крем сапун Dove, 100 гр – цена 0,89 лв.; Свински шницел от деликатесна витрина, 1 брой – цена 1,09 лв.; Черни маслини Атлас, 100 гр – цена 0,55 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура 25 Март – 31 Март 2021



Билла Каталог Брошура (София бул. „България“ 55) 25 Март – 31 Март 2021



Билла Каталог Брошура 18 Март – 24 Март 2021



Билла Брошура Обновена Billa (София бул. „България“ 55) 18 Март – 24 Март 2021



Билла Каталог Великден 22 Март – 02 Май 2021



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Март – 31 Март 2021



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