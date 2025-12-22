Билла Каталог Брошура 25 Декември – 31 Декември 2025 и 18 Декември – 24 Декември 2025 и Каталог Коледа 2025

В новата брошура на Билла ще откриете: Краставици късоплодни За 1 кг — цена 2,99 лв.; Свински врат С кост нарязан За 1 кг цена без ВILLA Card 12,99 лв./ 6,64 € – цена 7,79 лв.; Руска салата с шунка От деликатесната Витрина За 1 кг – цена 4,99 лв.; LACRIMA Краве сирене ЗНП 700 г – цена 11,99 лв.; ВЕРЕЯ ЧУДНО Кисело Мляко 5% 400 г – цена 1,49 лв.; MONARCH Френско краве масло 2х 250 г Цена за 1 бр. 10,99 лв. / 5,62 € Цена за 2 бр. без отстъпка 21,98 лв. / 11,24 € – цена 10,99 лв.; LINDT Бонбониера Lindor 200 г – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

