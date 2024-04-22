Билла Каталог Брошура 25 Април – 01 Май 2024 и 18 Април – 24 Април 2024

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Домати розови, произход България, 1 кг – цена 3,99 лв.; Репички връзка Billa градини, 1 връзка – цена 0,79 лв.; Българско агнешко месо предна четвърт, произход България, 1 кг – цена 18,99 лв.; Козунак класик, 400 гр – цена 1,59 лв.; Бонбони Ferrero Rocher Diamant, 300 гр – цена 14,99 лв.; Яйца от клетъчно отглеждани кокошки, размер М, 10 броя в опаковка – цена 3,49 лв.; Брашно Екстра София Мел, 1 кг – цена 1,49 лв.; Печено пиле от топла витрина, 1 брой – цена 9,99 лв.; Шоколад Roshen Bubble, 80 гр – цена 1,39 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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