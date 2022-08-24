Билла Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2022 и 18 Август – 24 Август 2022

В новия каталог-брошура Билла ще откриете: Пресен пилешки бут Българска ферма, 1 кг – цена 3,89 лв.; Кроасан с масло, 54 гр – цена 0,55 лв.; Краве сирене Маджаров БДС, 800 гр – цена 12,49 лв.; Сладолед Familia, 505 гр – цена 2,99 лв.; Домати консервни Billa градини, 1 гр – цена 1,19 лв.; Нектар Granini, 1 л – цена 2,19 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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